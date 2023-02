Bebé de quatro meses morre em Leça da Palmeira após sofrer paragem cardiorrespiratória

Alerta foi dado pouco antes das 12h00.

Um bebé de quatro meses morreu, em circunstâncias que estão por apurar, ao final da manhã, em Leça da Palmeira.O alerta foi dado pouco antes das 12h00 para a rua Oliveira Lessa. Várias equipas do INEM, incluindo de apoio psicológico, foram para o local.O bebé estava em paragem cardiorrespiratória e o óbito acabou por ser confirmado. Pelas 13h35, foram acionados os Bombeiros de Leixões para a remoção do cadáver .A PSP esteve no local. As circunstâncias da morte estão a ser apuradas.