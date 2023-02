Ministério da Defesa espanhol evacuado após receber pacotes suspeitos

Embalagens chegaram uma semana depois da detenção do autor das tentativas de ataque que ocorreram em novembro do ano passado.

O ministério da Defesa espanhol, em Madrid, foi parcialmente evacuado, esta quarta-feira, depois de receber dois pacotes suspeitos.Fontes oficiais do ministério da Defesa revelaram que a instituição espanhola voltou a receber dois pacotes suspeitos, mas a hipótese de serem explosivos foi imediatamente descartada.De acordo com o jornal espanhol El Confidencial, foram enviados para o local membros da brigada de minas e armadilhas da polícia espanhola para analisar os pacotes.Estas embalagens chegaram ao ministério da Defesa uma semana após a detenção de Pompeyo González, o homem de 74 anos a quem é atribuído o envio das cartas com material incendiário a seis instituições de Espanha em novembro do ano passado.O homem foi presente a tribunal na sexta-feira e ficou em prisão preventiva. O magistrado espanhol indicou que não há indícios que González pertença a qualquer grupo organizado, mas ainda está a ser investigado se tinha outro parceiro.