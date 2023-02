FBI faz buscas na casa de praia de Joe Biden

Advogado de Biden assegura que o presidente norte-americano está a cooperar com a investigação.

O FBI está esta quarta-feira a efetuar buscas na casa de praia do presidente norte-americano, Joe Biden, no estado de Delaware.O advogado pessoal de Biden garantiu que este está a cooperar com a investigação."Hoje, com o total apoio e cooperação do presidente, está a ser conduzida uma busca planeada à sua casa em Rehoboth, Delaware", pode ler-se na declaração, citada pela agência Reuters.Estas buscas acontecem sem aviso prévio, segundo as informações disponibilizadas pelo advogado.Esta é a terceira vez em que autoridades procuram por documentos classificados em propriedades de Joe Biden.A 20 de janeiro, foram encontrados numa das casas em Wilmington, múltiplos artigos que continham material classificado, avança a agência Reuters.