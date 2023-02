Federação Nacional dos Médicos anuncia greve para 8 e 9 de março

Em causa está a falta de compromisso do Ministério da Saúde em negociar os salários e falta de medidas para salvar o SNS.

A Federação Nacional dos Médicos agendou esta quarta-feira uma greve para os dias oito e nove de março. Em causa está a falta de compromisso do Ministério da Saúde em negociar os salários e falta de medidas para salvar o Serviço Nacional de Saúde (SNS).Em comunicado é referido que as "negociações com o Ministério da Saúde têm sido prolongadas no tempo, a um ritmo demasiado lento". A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) refere ainda que os profissionais "têm feito o seu trabalho de forma responsável, cumprindo prazos e apresentado as suas propostas".A FNAM afirma que para os médicos é essencial a implementação de medidas estruturais, como a valorização da carreira e a negociação de novas grelhas salariais. Os médicos querem ainda que as condições de trabalho sejam dignificadas e que estejam garantidos os cuidados de saúde de qualidade a toda a população.Os profissionais garantem que tem sido a classe a assegurar o funcionamento do SNS e que chegaram a uma "situação insustentável", admitindo ainda que "estão exaustos e desmotivados face à falta de resposta do Governo, à situação difícil do SNS e ao cansaço acumulado durante a pandemia de Covid-19".