Casal abandona bebé no aeroporto depois de recusar pagar bilhete de avião

Um casal belga abandonou o filho bebé no balcão de um aeroportoesta terça-feira, por não querer pagar o bilhete de avião da criança. O casal ia para Bruxelas, na Bélgica, e estava atrasado para o embarque.Segundo avança o jornal britânico The Independent, estes pais não concordaram em pagar o bilhete e optaram por deixar o carrinho junto ao balcão para poderem embarcar sozinhos."Nunca vimos nada como isto. Não podia acreditar naquilo que estava a ver", referiu um membro do staff da companhia aérea.Assim que que se depararam com a situação, as autoridades do aeroporto foram à procura dos pais para que fossem interrogados.