Mariana Mortágua defende a criação de um teto máximo às rendas em Portugal

O Bloco de Esquerda (BE) acredita que deveria existir um controlo do alojamento local e sugere a criação de medidas como a imposição de um teto máximo às rendas em cidades como Lisboa e Porto.Numa altura em que Portugal está a passar por uma "crise de habitação nunca antes vista", Mariana Mortágua defende que todos os proprietários deveriam ser "obrigados" a ter os imóveis arrendados, de acordo com o jornal ECO. "Se um proprietário pode manter casas fechadas só para manter uma guerrilha política, é porque não precisa do dinheiro das rendas" eA deputada do BE defende que "aTem de ser bem estudada e calibrada