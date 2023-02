Homem morre em acidente de trabalho em Penafiel

Vítima trabalhava num telhado quando a estrutura cedeu e caiu de uma altura entre três a cinco metros.

Um homem de 51 anos morreu num acidente de trabalho em Valpedre, no concelho de Penafiel, esta quarta-feira.Ao que oconseguiu apurar, a vítima era um trabalhador da obra, que estava a trabalhar num telhado, quando a estrutura cedeu e o homem caiu de uma altura entre três a cinco metros.O acidente aconteceu às 16h10, na Rua Cimo de Vila, em Valpedre, em Penafiel.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, a VMER do Vale de Sousa e a GNR de Penafiel.Uma equipa de psicólogos do INEM também esteve no local.