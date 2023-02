Homem trepa prédio para salvar duas crianças de casa em chamas em Sevilha, Espanha

Pai dos meninos atirou-se da janela e partiu as duas pernas. A mãe foi resgatada em segurança

hospital Virgen del Rocío. A mulher foi resgatada em segurança.

Jairo escalou um prédio para salvar duas crianças, de dois e seis anos, das chamas, em Sevilha, Espanha. O incêndio deflagrou, esta segunda-feira, numa das habitações e provocou 15 feridos, cinco dos quais crianças.Segundo o jornal espanhol El Correo, o homem escalou o prédio para salvar a família que estava à janela a tentar escapar do fumo e das chamas. Jairo retirou as duas crianças, entregando-as a outro vizinho no exterior do prédio, e tentou acalmar os pais, ainda dentro do apartamento em chamas, até à chegada dos bombeiros.O pai atirou-se da janela para um colchão colocado pelos vizinhos, mas acabou por partir as duas pernas e foi transportado para o