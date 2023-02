Homem encontrado morto em casa em Viana do Castelo

Indícios encontrados no local onde foi descoberto o homem levantaram suspeitas aos agentes do Núcleo de Investigação Criminal.

A Polícia Judiciária (PJ) de Viana do Castelo está a investigar as causas da morte de um homem de 60 anos encontrado morto esta quarta-feira na casa onde residia, na freguesia da Meadela, disse fonte policial.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que os indícios encontrados no local onde foi descoberto o homem, levantaram suspeitas aos agentes do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), o que motivou a comunicação do caso à PJ.

O alerta foi dado cerca das 15h30. Quando a PSP chegou ao local encontravam-se na habitação familiares da vítima.

Às 19h20 a PSP pediu a remoção do corpo que foi transportado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

Ao local compareceram três viaturas e seis operacionais da PSP, PJ e dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.