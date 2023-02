Marcelo Rebelo de Sousa pressiona para haver acordo com os professores

Presidente diz que impasse pode hipotecar ano letivo e pôr opinião pública contra docentes.

O Presidente da República mostrou-se esta quarta-feira “muito preocupado” com o arrastar do conflito entre professores e Governo e as consequências para alunos e famílias, após “dois anos largamente afetados pela pandemia”. Na véspera de as negociações serem retomadas, Marcelo Rebelo de Sousa avisou que o ano letivo começa a estar em causa.





