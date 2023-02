Marido convencido que era traído ataca mulher com 10 facadas em Lisboa

Um homem de 50 anos, desempregado, convenceu-se de que a mulher, de 36, o traia e fechou-a no quarto, ao início da noite de terça-feira, na Ameixoeira, Lisboa. Atacou-a com uma dezena de facadas - na nuca, braços, peito, abdómen e pernas -, deixando-a em estado crítico. Na habitação estavam os três filhos do casal - dois meninos de 12 e 5 anos e uma menina de 11 -, uma sobrinha de 13 anos e a mãe da vítima, que assistiram ao cenário de terror.Leia a notícia completa no Correio da Manhã