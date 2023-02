Homem detido por tentar matar à facada cliente de café que tentava terminar rixa em Vila Verde

Caso aconteceu em dezembro do ano passado. A vítima foi golpeada nas costas, o que lhe provocou uma perfuração nos pulmões.

Um homem, de 29 anos, foi detido esta quarta-feira por tentativa de homicídio de um jovem, de 26 anos, em dezembro do ano passado, no interior de um café em Parada de Gatim, Vila Verde. A vítima foi golpeada nas costas, o que lhe provocou uma perfuração nos pulmões, enquanto tentava terminar uma rixa.



"Após um primeiro desentendimento ocorrido nesse espaço, o suspeito, regressou ao local, acompanhado de mais três indivíduos, um deles seu irmão. Imediatamente, estes dois, partiram para agressões físicas direcionadas a um dos clientes ali presentes, sendo que o detido, munido de uma faca ou navalha, acabou por desferir uma facada nas costas de um outro cliente, que tentou apartar a contenda, provocando-lhe perfuração pulmonar. O ferido foi encaminhado para o Hospital de Braga, onde o seu estado evoluiu favoravelmente apesar de ter corrido perigo de vida", refere comunicado divulgado pela Polícia Judiciária (PJ).



Durante a investigação da PJ foi ainda detido, em flagrante, por posse de arma ilegal, o outro irmão que participou no incidente, que "acabou libertado por determinação da autoridade judiciária".

O homem detido já foi presente a tribunal e foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas e imposição de condutas.