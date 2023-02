O cão mais velho do mundo é português e bate recorde mundial do Guinness

Bobi tem 30 anos e vive com a família na aldeia de Conqueiros, em Leiria.

O cão mais velho do mundo, que consta no recorde mundial do Guinness, chama-se Bobi e é português. O animal, que nasceu a 11 de maio de 1992, não é apenas o cão mais velho vivo, ele é o cão mais velho de sempre.

Bobi tem 30 anos e 266 dias de vida. Vive com a família Costa na aldeia de Conqueiros, em Leiria.

Bobi é um cão da raça Rafeiro Alentejano, uma raça de cão de guarda, geralmente usado para o controlo de gado, com uma esperança média de vida de 12 a 14 anos.

O animal bateu o recorde que antes pertencia a Bluey, um cão de gado australiano, que viveu até aos 29 anos e 5 meses de idade.

A idade de Bobi foi verificada pelo Sistema de Informaçã de Animais de Companhia (SIAC), uma base de dados de animais de estimação, autorizada pelo Governo português e gerida pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários; União Nacional dos Veterinários (SNMV).