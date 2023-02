Polícia inglesa arquiva queixas de violação e violência doméstica contra jogador do Manchester United

Ministério Público referiu que as acusações foram retiradas devido à "retirada de uma testemunha chave".

A polícia inglesa anunciou esta quinta-feira o arquivamento das queixas contra o futebolista inglês Mason Greenwood, do Manchester United, que estava acusado de violação, violência doméstica e coerção, que alegadamente exercia sobre a ex-namorada

"Tendo em conta a importância mediática do caso, informamos que um futebolista de 21 anos, detido e indiciado no âmbito de uma investigação aberta em janeiro de 2022, não está a ser processado criminalmente", informou Michaela Kerr, da polícia da Grande Manchester.

Um porta-voz do Ministério Público referiu que as acusações foram retiradas devido à "retirada de uma testemunha chave" e a novas provas que "não mostram uma perspetiva realista de culpa".

Greenwood foi detido em janeiro de 2022 depois de ter sido acusado por uma mulher de violação e agressões, com imagens e vídeos a serem divulgados nas redes sociais, com o jogador a ser libertado em fevereiro sob fiança, em que uma das condições era o impedimento de contactar com a alegada vítima.

A tentativa de violação terá sido cometida em outubro de 2021 e a agressão dois meses depois.

Em 15 de outubro, o extremo foi novamente detido por alegadamente violar as condições da sua fiança e dias depois foi marcado o seu julgamento para novembro de 2023.

Esperança do futebol inglês, Mason Greenwood foi suspenso pelo Manchester United, e viu patrocinadores como a Nike rescindirem os contratos, e o gigante dos videojogos EA Sports a removê-lo das suas equipas do FIFA2022.