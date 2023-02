PSP detém homem no metro de Lisboa com mandado de detenção por violação

Agentes aperceberam-se de quem era o homem depois de lhe pedirem o documento de identificação.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve na terça-feira, em Lisboa, um homem de 42 anos que tinha um mandado de detenção por violação pendente.Ao fiscalizarem o metro de Lisboa, na estação do Colégio Militar, os agentes "avistaram" um homem suspeito no "parque exterior daquelas imediações" a pedir dinheiro enquanto um cidadão tentava estacionar o carro. Ao solicitarem o documento de identificação os polícias verificaram que se tratava de um homem para o qual havia um "mandado de detenção para cumprimento de oito anos de pena de prisão efetiva pela prática de um crime de violação agravada", de acordo com um comunicado da PSP.O detido foi levado para o Estabelecimento Prisional de Lisboa "para cumprimento da pena aplicada".