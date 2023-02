Droga a céu aberto: Bairro da Pasteleira, no Porto, é uma das zonas com mais toxicodependência do País.

Moradores estão em pânico e as queixas não param de chegar à Câmara Municipal do Porto.

No Porto, a venda e o consumo de droga fazem-se às claras. São dezenas as pessoas agarradas a um vício que as leva a viverem em tendas e na rua.

O 'Doa A Quem Doer' revela a realidade vivida nesta cidade, em que o tráfico de droga acontece em plena luz do dia. Os traficantes, depois de derrubarem o bairro do Aleixo, espalharam-se agora pelas zonas nobres e isso está a aterrorizar os moradores.



