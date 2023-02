Rui Costa: "Enzo recusou ficar até final da época mesmo sem perder um euro"

Num exaustiva explicação sobre a saída do médio, Presidente do Benfica revelou que Chelsea voltou à 'carga' a dois dias do fecho do mercado.

O presidente do Benfica revelou esta quinta-feira que o futebolista argentino Enzo Fernández recusou continuar no clube até final desta temporada, mesmo "já com contrato assegurado com o Chelsea e sem perder um euro".

"Um jogador que, mesmo assim, não queira ficar no Benfica, não está a mostrar compromisso com o Benfica. Mesmo com a possibilidade de não perder um euro e já com contrato seguro com o Chelsea para a próxima época, pensei 'este jogador não pode continuar no Benfica'. Aqui, misturou-se o adepto, o presidente e o homem de balneário que sempre fui. A partir daqui, não quis mais este jogador. Estar comprometido com o balneário não é bater no peito, porque bater, qualquer um bate", disse Rui Costa, em entrevista à BTV.

Num exaustiva explicação sobre a saída do médio, de 22 anos, para o Chelsea, no último dia do mercado de inverno, por 121 milhões de euros, Rui Costa revelou que o emblema londrino voltou à 'carga' pelo jogador a cerca de dois dias do fecho das inscrições e que, mesmo assim, os 'encarnados' fizeram um esforço para conservar o campeão do mundo.

"A dois dias do final do mercado, o Chelsea voltou com uma a proposta, mas tudo fizemos para que ele ficasse, inclusive oferecendo um aumento salarial. Foi feita essa proposta. Percebemos que estes clubes poderosos financeiramente tenham capacidade de aliciar os jogadores, enquanto nós, aqui em Portugal, tenhamos dificuldade em acompanhar essas propostas. Fui jogador e sei bem disso. Tudo fizemos para mitigar essa proposta do Chelsea", disse.

E continuou: "O Enzo é um jogador extraordinário, não iria perder valor no Benfica se ficasse até final da temporada. Fizemos-lhe ver que no final da temporada voltaria a haver o interesse do Chelsea e de mais clubes. Mas nunca conseguimos chegar a ele. Não houve qualquer chance de alterar a cabeça dele, foi muito incisivo a querer deixar o Benfica".

Rui Costa disse que após o Mundial2022 "houve uma primeira proposta do Chelsea, mas depois tudo se esfumou", até perto do fecho do mercado, quando surgiu a nova investida dos 'blues'.

"Aí, o Enzo foi intransigente. Insistimos para que ficasse cá, mas o jogador nunca mostrou abertura para continuar no Benfica. Fomos insistindo, trabalhando a proposta. Fizemos uma proposta de ficar até final da época sem perder um tostão. À hora de almoço do dia 31 de janeiro, fiz a contraproposta ao Chelsea, de comprarem o jogador já e levarem-no só no verão, reduzindo o valor da venda. O jogador, mesmo assim, mostrou-se negativo a continuar no Benfica", adiantou.

O presidente do Benfica explicou ainda que a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros apenas servia para "assinalar o compromisso entre clube e jogador de que, chegando uma proposta daquele valor, o jogador decidiria" se aceitava sair ou não.

"Não foi por acaso que este negócio foi até ao limite do tempo, porque tudo fizemos para manter cá o Enzo", salientou.

Já no que diz respeito ao valor da intermediação do negócio que o Benfica terá de pagar - isto apesar de não ter interesse na venda do jogador -, Rui Costa afirmou que se trata de "uma situação do futebol mundial e não exclusivamente do Benfica".

"Não se consegue trazer um jogador que tenha muito mercado, como o Enzo, sem dar ao agente um mandado de venda, de 10%. É aqui que eles vão buscar o lucro. Isso fica definido à partida. Não é o Benfica que faz isto, é o futebol mundial. Quando se vai buscar um Enzo qualquer, nenhum empresário permite que o jogador venha para o Benfica sem que isso esteja garantido, porque há vários clubes interessados. É assim em todo o lado. O jogador não assina pelo clube sem que o empresário esteja assegurado", justificou.

Depois de ter chegado ao clube da Luz em meados de julho de 2022, proveniente do River Plate, por 10 milhões de euros, aos quais podiam acrescer oito milhões por objetivos, Enzo Fernández mudou-se para os 'blues', que pagaram um milhão de euros acima da cláusula de rescisão, que estava estipulada nos 120 milhões de euros.

A transferência de Enzo para o Chelsea corresponde à venda mais alta de um clube português, agora à frente de João Félix, que se mudou por 120 milhões de euros do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.

Por outro lado, é também a transação mais elevada da história da Premier League, superando a de Jack Grealish, que foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa, por 117 milhões de euros, em 2021.

Considerado o melhor jogador jovem do Mundial2022, que ganhou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos.

Antes de chegar à Luz, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.