Assessor de vereadora de Lisboa ganha 7 mil euros num mês

O novo assessor da vereadora da Câmara Municipal de Lisboa Sofia Athayde (CDS-PP) vai ganhar, no primeiro mês do contrato, mais de 7 mil euros. O contrato, por ajuste direto, foi assinado há três dias. No total, Pedro Mendonça irá receber quase 70 mil euros + IVA em dois anos.Saiba mais no site do Correio da Manhã