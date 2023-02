Cão mais velho do mundo é português

O cão mais velho do Mundo é o Bobi, que esta quinta-feira completou 30 anos e 267 dias e vive desde sempre com a família Costa nos Conqueiros, arredores da cidade de Leiria. Quem o garante é o ‘Guinness Book of Records’, adiantando que o animal quebrou um recorde de quase um século, o de Bluey, um cão pastor australiano que viveu até aos 29 anos e cinco meses.Saiba mais no site do Correio da Manhã