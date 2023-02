PJ prende dois pedófilos que atacam na Internet

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens, de 62 e 19 anos, por abuso sexual de menores. Os dois, apanhados nos concelhos de Sintra e de Setúbal, respetivamente, atacaram vítimas escolhidas na Internet.





O mais velho foi detido na quarta-feira pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime. Há cerca de um ano que se relacionava com uma menina de 12 anos, com quem se envolveu nas redes sociais. Foram os pais que denunciaram e a PJ avançou para a detenção no dia em que predador e vítima se iam encontrar pela primeira vez. À hora de fecho desta edição estava em tribunal.