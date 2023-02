PJ detém três homens por agredirem "com extrema violência" dois jovens junto a bar em Paredes

Caso aconteceu no dia 13 de agosto de 2022.

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve esta sexta-feira três pessoas com 29, 26 e 17 anos, pelas suspeitas da prática do crime de tentativa de homícidio em Paredes.Os suspeitos são acusados de agredir dois jovens de 20 anos, que ficaram gravemente feridos na cabeça, numa discussão à porta de um "estabelecimento de diversão noturna" no dia 13 de agosto de 2022, de acordo com um comunicado da PJ.A PJ deteve as três pessoas depois de cumprir mandados de busca domiciliária. Dois dos suspeitos foram detidos "em flagrante delito" por posse de arma proibida e tráfico de droga.Dos detidos, apenas o jovem de 17 anos não tinha antecedentes criminais por posse de arma proibida, roubo e condução sem habilitação legal.