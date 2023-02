Homem fica gravemente ferido num despiste de carro em Anadia

Equipa de desencarceramento dos bombeiros teve que retirar a vítima dos destroços do acidente.

Um homem, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos graves, esta manhã de sexta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para os bombeiros de Anadia, para um acidente rodoviário, na estrada de ligação de Avelãs de Caminha a Sangalhos, junto à ETAR de Sangalhos.Foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento dos bombeiros de Anadia para retirar a vítima dos destroços do acidente.A ambulância de suporte imediato de vida de Águeda, a ambulância médica de Anadia e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foram mobilizadas.A vítima foi levada, acompanhada pela equipa da VMER de Aveiro, para o hospital Universitário de Coimbra.A GNR de Anadia investiga as causas do acidente.