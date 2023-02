Marcelo Rebelo de Sousa já devolveu diploma da eutanásia ao Parlamento

Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais algumas das normas do diploma.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu esta sexta-feira ao Parlamento, sem promulgação, o decreto que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível, depois do Tribunal Constitucional ter considerado inconstitucionais algumas das normas do diploma.Marcelo Rebelo de Sousa tinha enviado o diploma para o Tribunal Consitucional para fiscalização preventiva.No site da Presidência, poder ler-se a carta enviada por Marcelo Rebelo de Sousa ao presidente da Assembleia da República