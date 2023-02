Vídeo partilhado nas redes sociais leva à detenção de casal de carteiristas que atuava no Castelo de São Jorge

Suspeitos já possuem uma extensa ficha criminal no país.

Um casal romeno (ele de 48 e ela de 38 anos), foi preso por investigadores criminais da PSP de Lisboa no Castelo de São Jorge.

Os suspeitos, já com extensa ficha criminal no país, foram filmados por testemunhas a assaltar uma turista naquele local turístico da capital, com as imagens a serem colocadas num grupo da rede social Facebook chamado ‘Pickpocket in Lisbon’ (carteiristas em Lisboa).

A PSP admite, em comunicado, ter verificado o registo vídeo colocado online, que atesta a prática criminal. No vídeo, é possível ver o elemento feminino do casal a furtar a carteira a uma turista. O objeto, avaliado em 100 euros, continha 305 euros em numerário, e documentos. O casal fez, depois, uso dos cartões bancários da vítima, desfazendo-se depois da carteira.

O casal foi preso no último domingo. Apesar de o homem ter um mandado de captura para cumprimento de pena efetiva de prisão por crime de furto por carteirista, devido a factos ocorridos em Portugal e que remontam a 2018, o juiz de instrução de criminal libertou os dois detidos. O homem ficou com apresentações diárias, e a mulher com apresentações bidiárias à PSP. Estão ainda, ambos, proibidos de frequentar o Castelo de São Jorge.