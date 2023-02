Roger Schmidt diz que Enzo Fernández é assunto encerrado

Treinador alemão revelou que o Benfica não contratou nenhum substituto para o médio argentino no mercado de inverno de transferências de futebol por opção.

O treinador Roger Schmidt disse esta sexta-feira que Enzo Fernández é um assunto encerrado e assumiu que o Benfica não contratou nenhum substituto para o médio argentino no mercado de inverno de transferências de futebol por opção.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico não quis alongar-se sobre o processo de transferência de Enzo Fernández para os ingleses do Chelsea e confessou que teve sempre "uma relação muito boa com o jogador", agradecendo-lhe mesmo "a forma como jogou pelo Benfica", antes de colocar uma 'pedra' sobre o assunto.