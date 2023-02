Trabalhadores das telecomunicações em greve no dia 09 de fevereiro

Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual lamentou que o Governo e a generalidade das empresas continuem a "'saga' de exploração" dos trabalhadores.

Os trabalhadores das telecomunicações e do audiovisual vão estar em greve na próxima quinta-feira, no mesmo dia em que está agendada uma jornada de luta da CGTP, reivindicando aumentos salariais para fazer face ao impacto da inflação.

"A CGTP marcou uma jornada nacional de luta e protesto para o dia 09 de fevereiro. A jornada de luta será realizada a nível regional. O SINTTAV [Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual] meteu um pré-aviso de greve para a generalidade das empresas do setor", indicou, em comunicado, a estrutura sindical.

O SINTTAV lamentou que o Governo e a generalidade das empresas continuem a "'saga' de exploração" dos trabalhadores, quando estes têm "cada vez menos poder de compra".

Para o sindicato, o Governo não tem adotado qualquer medida para impedir o "brutal aumento" dos preços, o que leva a uma subida do preço dos brutos, que classificou como um "roubo descarado".

No mesmo sentido, conforme defendeu, as empresas são "insensíveis" à inflação, mantendo o foco no lucro.

"Por todo o país, os trabalhadores, reformados e pensionistas sentem o aumento do custo de vida, a degradação do poder de compra e o ataque aos seus direitos, enquanto os lucros dos grandes grupos económicos não param de aumentar", assinalou.

Na quinta-feira, no âmbito da jornada de luta, agendada pela CGTP, vão decorrer concentrações e plenários em Faro, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Funchal (Madeira), norte alentejano, Porto, Santarém, Vila Real, Viseu e Setúbal.