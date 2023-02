Ex-PR do Brasil Bolsonaro pode entrar e sair do país

"Não vejo, não conheço nenhum detalhe de algum processo que esteja tramitando contra ele", disse o juiz do Supremo Tribunal brasileiro Ricardo Lewandowski.

O juiz do Supremo Tribunal do Brasil Ricardo Lewandowski disse esta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo cidadão brasileiro, "pode entrar e sair livremente do país", alegando desconhecer a existência de processos contra ele.

"Não vejo, não conheço nenhum detalhe de algum processo que esteja tramitando contra ele. O ex-Presidente Bolsonaro é um cidadão brasileiro. Ele pode entrar e sair livremente do país", afirmou Lewandowski, que falava à imprensa numa conferência organizada pelo Lide Brasil, em Lisboa.

Quanto à eventual inelegibilidade de Bolsonaro no futuro, o juiz respondeu que se trata de uma questão que o Tribunal Superior Eleitoral "vai analisar ainda".