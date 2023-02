Mulher encontrada viva dentro de saco para cadáveres numa funerária dos EUA

Centro de Cuidados Especiais para doentes com Alzheimer foi multado em nove mil euros pelo erro.

Um centro de cuidados especiais para doentes com Alzheimer, no estado norte-americano do Iowa, foi multado em 10 mil dólares (nove mil euros) depois de ter enviado para uma funerária, dentro de um saco para cadáver, o corpo de uma mulher que estava ainda viva.A mulher de 66 anos, que sofria de demência, ansiedade e depressão foi internada no centro de cuidados a 28 de dezembro do ano passado e declarada morta a 3 de janeiro.O corpo da mulher foi colocado num saco para cadáver e levado para uma casa funerária onde "os funcionários que abriram o saco constataram que o peito da mulher se movia porque os pulmões ofegavam por ar", avança o relatório das autoridades a que o Daily Mail teve acesso.Os operacionais de emergência chamados ao local confirmaram que foi possível registar os batimentos cardíacos e respiração da mulher que foi levada, inanimada, para o hospital.A mulher acabou por regressar ao centro de cuidados especiais mas morreu a 5 de janeiro.