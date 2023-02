Heloísa Madeira: Um job para uma girl do PS no Algarve

Neste Investigação Sábado, também é abordado o caso de um muro privado que custou um milhão de euros e que pode agora ser demolido.





Neste Investigação Sábado, também será abordado outro caso ligado a um muro privado que custou um milhão de eurosà Câmara Municipal da capital e que agora pode vir a ser demolido

Heloísa Madeira, ex-vereadora do PS em Loulé, do caiu em desgraça numa câmara socialista e renunciou ao mandato. Pouco depois, outra autarquia socialista ofereceu-lhe um contrato através de um polémico ajuste direto. Mas o vereador do Urbanismo de Portimão, João Gamboa, garante que ela "não é uma girl e uma coisa é certa a senhora não veio para aqui para ter um job".Leia a notícia completa no site da revista Sábado