PJ encontra cartão bancário em carro de suspeito de três mortes na região algarvia

A Polícia Judiciária e a PSP encontraram um cartão bancário de uma das vítimas - Josiele Rodrigues, de 25 anos - na posse de António Mascarenhas, o homem de 25 anos conhecido por 'Kenny' e que é suspeito de ter matado três mulheres, na região do Algarve. A descoberta do cartão aconteceu durante buscas realizadas ao carro do cadastrado, que está neste momento em prisão preventiva por tráfico de droga.