Ministério Público investiga José Sá Fernandes

José Sá Fernandes, ex-vereador da Câmara de Lisboa, será um dos alvos da investigação do Ministério Público e da Polícia Judiciária (PJ) nos inquéritos à autarquia da capital. Um dos casos que estarão a ser passados a pente fino é o período em que Sá Fernandes acumulou a função de vereador do Ambiente e Energia em exclusividade com a presidência da Lisboa E-Nova, Agência de Energia e Ambiente de Lisboa, onde o município lisboeta é o associado que paga a quota mais elevada, entre o final de 2017 e outubro de 2021.