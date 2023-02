Fisco quer barragens a pagar imposto desde 2019

O Fisco quer cobrar impostos sobre as barragens desde 2019. Para tanto, o despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, dá ordem à Autoridade Tributária (AT) para que, até ao fim do corrente ano, proceda às notas de liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de modo a evitar a caducidade daquele tributo (recorde-se que, de acordo com a artigo 45 da Lei Geral Tributária, o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos).Conheça a história no site do Correio da Manhã