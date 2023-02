Georgina Rodríguez compra casas para a família

Em 2019, Gio comprou duas moradias, uma para a mãe e outra para a irmã, que se localizam em Girona, Espanha.

Georgina Rodríguez já referiu várias vezes que tem um passado humilde. Trabalhou numa loja de roupa no centro de Madrid, até que, em 2016, tudo mudou. Apaixonou-se por Cristiano Ronaldo, e o que é certo é que a entrada do craque português na sua vida veio mudar, e muito, a situação financeira da modelo argentina de 29 anos. Com uma vida completamente diferente, a companheira do jogador de futebol faz de tudo para proteger a família, nomeadamente a mãe e a irmã, Ana María Hernandez e Ivana Rodríguez, com quem tem uma relação muito próxima.Saiba mais no site do Correio da Manhã