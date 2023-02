Candidatos a juízes com avaliação psicológica colegial

Uma avaliação psicológica aos candidatos a juízes feita por um grupo de profissionais de saúde é uma das propostas inseridas no documento ‘Agenda da Reforma da Justiça’, idealizado por um grupo de peritos. “A avaliação psicológica singular deverá ser substituída pela avaliação colegial e o respetivo resultado escrutinado pelo júri, com possibilidades de este, em caso de dúvida, poder oficiosamente determinar a realização de nova avaliação por colégio de psicólogos de diferente instituição”, é sugerido. Com 209 propostas orientadas por juízes e com o “contributo de personalidades ligadas à Justiça”, o trabalho decorreu por mais de um ano.Saiba mais no site do Correio da Manhã