Incêndio deflagra na cozinha de apoio aos camarotes da bancada Sagres do Estádio da Luz

Bombeiros Sapadores de Lisboa encontram-se no local a combater as chamas.

Um incêndio deflagrou na manhã deste sábado na bancada Sagres do estádio do Benfica, em Lisboa.Ao que oapurou, o fogo terá começado numa cozinha de apoio aos camarotes.No local estão os bombeiros Sapadores de Lisboa a combater as chamas.A PSP também se encontra no local.