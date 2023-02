Preços dos combustíveis vão baixar segunda-feira

Após três semanas a registar aumentos, o preço do litro do gasóleo deverá cair oito cêntimos na próxima semana.

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima segunda-feira, após três semanas consecutivas de aumentos. O gasóleo poderá ter uma redução na ordem dos oito cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá passar a custar menos quatro cêntimos, de acordo com informações avançadas por fontes do setor. As quedas nos custos do barril de petróleo e dos produtos refinados são apontadas como fatores que vão permitir poupanças aos consumidores na hora de abastecer o automóvel.









Tendo por base os preços médios praticados a nível nacional na última semana, de acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que incluem já os descontos com cartões, o litro do gasóleo simples deverá ser vendido a 1,573 euros na próxima semana, enquanto a gasolina simples 95 poderá fixar-se nos 1,705 euros por litro. Importa referir que estes são valores médios, uma vez que a política comercial é variável em função das marcas ou dos postos de abastecimento.

A cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência para Portugal, negociou durante esta semana quase sempre abaixo dos 85 dólares, caindo para valores mínimos nas últimas três semanas. Segundo os analistas, as dúvidas sobre a recuperação económica na China e a subida das taxas de juro minaram a confiança no aumento da procura do chamado ouro negro.





SAIBA MAIS



FIM DA COMBUSTÃO EM 2035



Para reduzir as emissões de carbono, a União Europeia não permitirá a venda de automóveis com motor de combustão após 2035, exceto se houver o desenvolvimento de combustíveis sintéticos que não produzam dióxido de carbono.





SÓ 1,5% DE VEÍCULOS ELÉTRICOS



Apenas 1,5% de todos os automóveis em circulação na União Europeia são 100% elétricos, segundo dados do setor. A indústria estima alcançar até 2030 a meta de 25% de veículos elétricos nos países do espaço comunitário.