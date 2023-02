Português detido em navio luso com cinco toneladas de haxixe em Espanha

Polícia interveio no momento em que a tripulação se preparava para transportar droga para uma lancha.

Um português e três espanhóis foram detidos pelas autoridades espanholas, que intercetaram um navio pesqueiro com bandeira de Portugal carregado com 5,4 toneladas de haxixe perto da Ilha Cristina, Huelva.

A ação, que resultou na detenção da tripulação, foi desenvolvida pelo Serviço de Vigilância Aduaneira da Agência Tributária, no âmbito do patrulhamento das águas espanholas.

A operação do navio foi abortada justamente no momento em que a tripulação do pesqueiro se preparava para transpor a droga para uma lancha, anunciou hoje a Agência Tributária, em comunicado.