“Não volto a vestir a camisola do Benfica”, garante Enzo

Foi esta frase que irritou o presidente das águias e ‘fechou’ a venda do argentino ao Chelsea.

"Não volto a vestir a camisola do Benfica." Foi esta frase proferida por Enzo numa reunião com Rui Costa que irritou o presidente das águias e ‘fechou’ a venda do argentino ao Chelsea, apurou o Mais Sport. O verniz estalou na última reunião em que Rui Costa procurava demover o argentino de sair da Luz em janeiro, já com a garantia do contrato assinado com o Chelsea para o verão e um aumento significativo de salário de forma que não perdesse dinheiro pela sua continuidade no Benfica até final da época. E foi num ambiente crispado e tenso que Enzo confrontou o líder das águias.Saiba mais no site do Correio da Manhã