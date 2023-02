Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado em São Martinho do Porto

Corpo vai seguir para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

Um corpo, de sexo masculino e em avançado estado de decomposição, foi encontrado este sábado junto à costa em São Martinho do Porto.O alerta foi dado cerca das 11h45 por um pescador.A operação de resgate do cadáver foi levada a cabo por bombeiros voluntários de São Martinho do Porto com o auxílio de elementos da Polícia Marítima. No local estiveram também elementos da capitania do Porto de Nazaré e a Polícia Judiciária.O corpo vai seguir para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.Em atualização