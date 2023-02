Jovem desmaia, cai à lareira e fica com queimaduras na cara em Vinhais

Foi transportada de helicóptero para o Porto.

Uma jovem de 25 anos ficou com o rosto queimado e parte da visão afetada depois de ter caído à lareira, na sequência de um desmaio, em Tuizelo, no concelho de Vinhais, no distrito de Bragança.

A rapariga já se teria queixado aos familiares de uma indisposição, ao início da manhã.

Quando caiu, ainda embateu em panelas de ferro que tinham água a aquecer.

