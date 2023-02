CMTV derrota TVI e SIC generalistas nas notícias da manhã

Noticiário conduzido por Sara Guterres alcançou 10,2% de share, com uma média de 65 mil pessoas.

O Notícias CM desta sexta-feira foi líder absoluto de audiências no cabo e ultrapassou, inclusive, a SIC e TVI generalistas neste horário.

O noticiário da CMTV conduzido por Sara Guterres alcançou 10,2% de share, com uma média de 65 mil pessoas. Este resultado fica acima dos 7,1% da TVI e 3,8% da SIC que registaram uma média de 45 mil e 24,6 mil espectadores no horário, respetivamente.

Neste horário, a SIC emite as notícias da manhã e a TVI o "Diário da Manhã" e o programa "esta manhã"

Já no cabo, os números voltam a mostrar uma clara preferência pela informação do canal do Correio da Manhã. O resultado fica acima dos 45 mil obtidos pelo canal CNN, que equivalem a 6,9% de share. A SIC notícias alcançou 3,2% com uma média de 21 mil pessoas. Já a RTP3 não foi além dos 0,9% de share e uma média de 5,7 mil espectadores durante o "Bom dia Portugal"

Os números citados são da responsabilidade da GFK, empresa responsável pela medição de audiências.