Província no Canadá testa descriminalização de drogas pesadas

Adultos apanhados com até 2,5 gramas de droga vão receber informações sobre programas de tratamento de toxicodependência.

A província da Colúmbia Britânica no Canadá descriminalizou esta terça-feira a posse de pequenas quantidades de drogas pesadas, como a cocaína e a heroína, no âmbito de um projeto-piloto que se vai estender até 2026.De acordo com a AFP citada pela France24, os adultos que sejam apanhados com até 2,5 gramas destes estupefacientes, em vez de serem detidos ou multados, vão receber informações sobre programas de tratamento de toxicodependência. Já os traficantes de droga vão continuar a enfrentar processos criminais.A venda de droga também se mantém ilegal, bem como a posse destes estupefacientes em escolas, infantários e aeroportos.As autoridades esperam que a mudança na política elimine o estigma associado ao consumo de drogas que impede as pessoas de procurar ajuda.Mais de 10 mil mortes por overdose foram registadas desde que a província declarou a droga como sendo uma emergência de saúde pública em 2016.