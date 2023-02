Um dia especial para Francisco: Recuperou de doença oncológica e teve convite do Sporting

Jovem de 11 anos teve oportunidade de ver treino dos leões e conhecer plantel da equipa principal.

O Sporting realizou mais um treino na Academia, tendo em vista a partida frente ao Rio Ave, na próxima segunda-feira, e a verdade é que a sessão matinal contou com um tributo especial para um jovem adepto. Neste caso Francisco, sportinguista de 11 anos que em 2016 ficou conhecido por uma homenagem do clube de Alvalade, quando assinou um contrato simbólico com a equipa e deu o pontapé de início no jogo de apresentação diante do Lyon.

Na altura, apenas com 5 anos, Francisco travava uma batalha contra uma doença oncológica e, agora recuperado, mereceu um bonita homenagem por parte da equipa principal do Sporting. Na manhã deste sábado, Francisco, desta feita mais crescido e já com 11 anos, participou no treino da equipa principal às ordens de Amorim, teve oportunidade de assistir à prepração e, para terminar em beleza, recebeu das mãos do capitão Coates uma camisola autografada pelos jogadores do plantel.