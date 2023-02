Um morto e três feridos em colisão entre quatro carros no IC9 em Tomar

Trânsito já foi restabelecido em ambos os sentidos depois de ter estado cortado.

Um homem, na casa dos 20 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas num acidente entre quatro carros, no IC9, em Tomar.O alerta foi dado cerca das 5h50.De acordo com fonte do Comando Geral da GNR, os feridos foram transportados para o hospital.No local estiveram patrulhas da GNR, os bombeiros e o INEM, num total de 11 veículos e 23 operacionais.A via rodoviária, que liga a Nazaré a Tomar, esteve cortada ao trânsito em ambos os sentidos, devido ao acidente, no entanto a circulação já foi restabelecida.