Pescador desaparecido ao largo do cabo de Sines

Buscas por ar, terra e mar estão a decorrer no local.

Um pescador, com 38 anos, desapareceu no sábado ao largo do cabo de Sines (Setúbal), estando a decorrer buscas por terra e mar, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Alguns bens do homem já foram encontrados nomeadamente uma prancha, um saco e ainda a viatura que foi levada pelas autoridades.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que o alerta foi dado pelas 22h00. O homem, que reside na Ericeira, estaria a praticar caça submarina quando desapareceu.



No local encontram-se a decorrer buscas por mar com um apoio de uma embarcação e de uma mota de água. Por terra, estão militares da Polícia marítima a realizar patrulhamento. Um helicóptero da Força Aérea também se juntou na procura pelo pescador.

Durante a noite de sábado as operações foram desenvolvidas por nove operacionais, auxiliados por uma moto de água, um barco salva vidas e um veículo terrestre dos bombeiros de Sines.