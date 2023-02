"A posteridade já começou": Cristiano Ronaldo celebra 38 anos

Dos feitos de Cristiano Ronaldo reza a História. E continuará a rezar porque ninguém acredita que o seu percurso termine nas areias de um qualquer deserto.A imagem até tem em si aquela dose de romantismo de fim de estação que poderia acompanhar estes derradeiros tempos de Cristiano Ronaldo enquanto jogador de futebol. Ei-lo, palmilhando o deserto na direção de um pôr-do-sol dourado, vestido com o figurino de Peter O’Toole em ‘Lawrence da Arábia’, com aquela longa túnica branca esvoaçando e o olhar fixo no horizonte como é próprio de heróis. O público, que sempre o idolatrou, choraria de comoção perante tão merecida retirada mitológica. E choraria de alegria vendo-o tão elegantemente vestido, finalmente.

