Índia recebe primeiro bebé filho de pais trans

Casal interrompeu terapia hormonal para realizar o desejo de serem pais.

Um casal trans no estado de Kerala, no sul da Índia, está à espera do primeiro bebé, possivelmente o primeiro caso desse tipo no país. Numa publicação do Instagram, Ziya Paval, dançarina, anunciou que o parceiro Zahhad está grávido de oito meses.

"Estamos prestes a realizar o meu sonho de ser mãe e o dele de ser pai. Um feto de oito meses está agora na barriga de Zahhad... Pelo que soubemos, esta é a primeira gravidez de um homem trans na Índia...", diz a publicação.

Segundo o Independent, o casal estava a fazer terapia hormonal, mas decidiram interromper o tratamento para que pudessem ter um bebé.

"Quando começamos a morar juntos, há três anos, pensávamos que as nossas vidas deveriam ser diferentes das dos outros transgéneros. A maioria dos casais transgéneros é boicotada pela sociedade e pelas famílias. Queríamos um bebé, para deixarmos algo de nós mesmos, mesmo depois dos nossos dias neste mundo estarem contados'', disse a dançarina ao The Indian Express.

"Nossa jornada para nos tornarmos num homem trans e numa mulher trans vai continuar. Ainda continuo o tratamento hormonal para me tornar uma mulher trans. Entre seis meses a um ano após o parto, o Zahhad também vai retomar o tratamento para se tornar um homem trans", acrescentou Ziya.

Como Zahad removeu os dois seios antes de engravidar, o casal diz que vai recorrer a um banco de leite materno para amamentar o bebé.