Polícia sinaleiro de Nova Iorque reforma-se aos 91 anos

Louise Kobs esteve a trabalhar nas estradas durante mais de quatro décadas.

Depois de 41 anos como polícia sinaleiro, Louise Kobs, de 91 anos, vai reformar-se. A idosa foi recebida numa cerimónia da câmara de Nova Iorque para celebrar as mais de quarenta décadas de trabalho como polícia de Long Island.A 4 de Novembro de 1981, aos 50 anos de idade, Kobs juntou-se ao Departamento de Polícia de Nassau, Nova Iorque, como polícia sinaleiro numa zona escolar."Esta é uma mulher muito, muito dedicada e com um tremendo espírito comunitário, que é uma funcionária exemplar", disse Bruce Blakeman, autarca de Nassau, à Fox News Digital."Aqueles eram os meus filhos". Eu amava-os a todos. Eu vi-os crescer", disse Kobs sobre as crianças que viu atravessar a sua estrada durante 41 anos. Louise viu as crianças crescerem e tornarem-se pais.Vários funcionários reconheceram a mulher de 91 anos pela sua dedicação à comunidade. "Devemos todos tirar uma pequena lição sobre a importância dos nossos trabalhos e o que significam para as outras pessoas e não apenas para nós próprios", disse o chefe da polícia.