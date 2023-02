Um morto em colisão entre dois carros em Torres Vedras

Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM declarou o óbito no local.

Uma colisão entre dois carros num caminho de terra batida dentro de uma propriedade privada em Sobreiro Curvo, concelho de Torres Vedras, este domingo, fez uma vítima mortal.Os bombeiros e aestiveram no local, onde declararam o óbito.A GNR encontra-se a fazer diligências para apurar as causas do acidente.