FC Porto vence Vizela e segura segundo lugar da I Liga

Pepê inaugurou o marcador para os dragões aos 41 minutos de jogo e Taremi fechou o resultado aos 86 minutos.

O campeão em título FC Porto segurou este domingo o segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vizela por 2-0, em encontro da 19.ª jornada.

O brasileiro Pepê, aos 41 minutos, e o iraniano Taremi, aos 86, selaram o quarto triunfo consecutivo dos 'azuis e brancos'.

A formação de Sérgio Conceição, novamente ausente do banco por castigo, passou a contabilizar 45 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois do que o Sporting de Braga, terceiro.